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В России предсказали падение продаж жилья

Эксперт Ручьев: доля непроданного жилья в России будет расти

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России будет расти доля непроданного жилья. Падение продаж недвижимости в стране предсказал глава компании «Основа» Александр Ручьев, передает «РИА Новости».

По словам Ручьева, на данный момент доля непроданного жилья во многих проектах достигает 40 процентов. «Далеко не во всех субъектах девелоперам хватает средств для закрытия эскроу-счетов после ввода объектов в эксплуатацию. Потому что с февраля начали падать продажи, и мы видим, что динамика только нарастает», — пояснил эксперт.

Ручьев считает, что государство может оказать поддержку отрасли путем выкупа части жилья у девелоперов — так застройщики смогли бы сформировать производственные планы, учитывая созданный властями спрос. В ответ на предложение замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил, что в таком случае важным моментом станет то, по какой цене девелоперы будут готовы продавать объекты.

Ранее в октябре сообщалось, что после объявления частичной мобилизации в Москве втрое выросло число заявок на срочную продажу жилья, а спрос на недвижимость снизился на 20 процентов. Эксперты называют период с 22 по 25 сентября провальным для вторичного рынка и сравнивают его с концом февраля 2022 года, когда после начала военной спецоперации сложилась похожая ситуация из-за стремления многих граждан срочно покинуть страну.

Александра Качан
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