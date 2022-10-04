Стало известно о слежке США за позициями российских военных для Украины

Spiegel: США передают Украине разведданные о позициях российских военных

Западные разведывательные службы оказывают Украине массированную информационную поддержку. Об этом сообщил эксперт-разведчик Грег Остин в интервью журналу Spiegel.

По его словам, США избегают прямого военного вмешательства в конфликт. В то же время американская разведка внимательно следит за российскими позициями и регулярно передает эту информацию Киеву, добавил Остин. «Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации», — заявил он.

Кроме того, Остин утверждает, что подобные данные Украине также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на прямую вовлеченность Вашингтона в военные действия Украины. Об этом, по его словам, свидетельствуют наращивание поставок летального оружия Киеву и снабжение разведданными, а также совместное планирование операций против Вооруженных сил (ВС) России и обучение украинцев на технике НАТО.