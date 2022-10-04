Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о слежке США за позициями российских военных для Украины

Spiegel: США передают Украине разведданные о позициях российских военных
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Западные разведывательные службы оказывают Украине массированную информационную поддержку. Об этом сообщил эксперт-разведчик Грег Остин в интервью журналу Spiegel.

По его словам, США избегают прямого военного вмешательства в конфликт. В то же время американская разведка внимательно следит за российскими позициями и регулярно передает эту информацию Киеву, добавил Остин. «Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации», — заявил он.

Кроме того, Остин утверждает, что подобные данные Украине также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на прямую вовлеченность Вашингтона в военные действия Украины. Об этом, по его словам, свидетельствуют наращивание поставок летального оружия Киеву и снабжение разведданными, а также совместное планирование операций против Вооруженных сил (ВС) России и обучение украинцев на технике НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Гендиректор Запорожской АЭС признался в связях с украинскими спецслужбами
Перечислены самые популярные у столичных студентов специальности
Экс-сенатор США допустил признание миром новых регионов России в будущем
Япония выразила протест КНДР из-за запуска ракеты
Звезда приквела «Игры престолов» снялась в рекламе нижнего белье бренда Рианны
Трамп потребовал от CNN 457 миллионов долларов за клевету
Стало известно о слежке США за позициями российских военных для Украины
В Германии заявили о поддержке России восточной частью республики
Выпущенная КНДР ракета пролетела над Японией
Жителей северных районов Японии призвали укрыться из-за ракеты КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.