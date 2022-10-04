Шойгу заявил о сбитых украинских самолетах в дни проведения референдумов

Шойгу сообщил, что ВС России в дни референдумов сбили 7 самолетов и 45 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России сбили семь украинских самолетов в дни проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает РИА Новости.

По словам главы Минобороны России, в указанный период также было уничтожено 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 109 реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». «Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов», — подчеркнул Шойгу.

Ранее Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации в российские Вооруженные силы уже прибыли более 200 тысяч человек. Всего планировалось призвать 300 тысяч военнослужащих. Он также заявил, что военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, будут задействовать в зоне спецоперации на Украине вместе с уже опытными подразделениями. По его словам, в районы боевых действий мобилизованных будут направлять только после того, как они пройдут подготовку и боевое слаживание.