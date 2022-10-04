Лукашенко призвал отслеживать «телодвижения» противников у госграницы

Президент Белоруссии Лукашенко призвал следить за «телодвижениями» противников у границы

Силовые структуры должны пристально наблюдать за государственными границами Белоруссии, призвал президент республики Александр Лукашенко на совещании по военной безопасности. Его слова приводит агентство «БЕЛТА».

«Следите за своим противником, смотрите, чтобы мы чего-либо не упустили. Мы должны знать обо всех их телодвижениях возле государственной границы Беларуси. Это касается и пограничных войск, и минобороны, и других спецслужб Беларуси. Как мне докладывают, все под контролем. Ну, слава богу», — сказал он.

Он также указал на необходимость быть готовыми к любым возможным сценариям. Кроме того, лидер страны потребовал силовые ведомства перечислить проблемные вопросы, которые затрагивают не только обеспечение военной безопасности государства.

Ранее Лукашенко уличил Варшаву в активности у государственной границы. По его словам, Польша формирует новую механизированную дивизию на юге белорусского направления. Помимо этого, он также подчеркнул, что Литва аналогично наращивает силы у белорусских границ.