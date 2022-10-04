Ксения Собчак поделилась видео со своим «двойником» с британского телеканала SkyNews

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак обнаружила своего «двойника» из Великобритании. Им оказалась ведущая телеканала SkyNews, похожая на российскую журналистку. Видео с ней Собчак поделилась в своем Telegram-канале.

«Прислали тут ведущую SkyNews. Ну что-то есть», — написала она о внешнем сходстве со своей британской коллегой.

Однако мнения подписчиков Собчак разделились. Некоторые признали сходство, другие посчитали, что ведущие совсем непохожи. «Цвет волос. И больше ничего общего», — отметил один из комментаторов. По словам другого, британская ведущая больше похожа на представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову, а не на Собчак.

Ранее другая российская телеведущая Лариса Гузеева поделилась с подписчиками снимком своего двойника. На черно-белом фото была запечатлена девушка, похожая на нее в молодости. Гузеева рассказала, что нашла эту фотографию в сети.