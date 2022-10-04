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Испания выделит больше средств на оборону

Правительство Испании одобрило выделение €12,3 млн на оборону

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Правительство Испании одобрило законопроект, согласно которому будет выделено больше средств на оборону — 12,3 миллиарда евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее на оборону выделили 9,7 миллиарда — что на 20 процентов меньше запрашиваемой суммы сейчас. Вопрос об увеличении расходов на оборону вызвал прения внутри коалиционного правительства. Однако в конечном итоге политические силы пришли к выводу, что необходимо выполнить обязательства, взятые премьером Педро Санчесом перед Евросоюзом и НАТО. Согласно им, военные расходы Испании должны достичь двух процентов ВВП в 2029 году.

«Шесть из десяти евро выделяются на социальные расходы, в общей сложности 267,7 миллиарда, 274,4 миллиарда с учетом европейских фондов, что также является самой высокой цифрой, когда-либо зарегистрированной по этим статьям», — сообщили в правительстве.

Большая часть этих социальных расходов будет выделена на выплаты пенсий — 190,6 миллиарда евро. Это на 11,4 процента больше, чем в прошлом году. На 6,6 процента увеличатся расходы на образование и на 6,7 процента на здравоохранение — в частности, на укрепление первичной санитарной помощи и психического здоровья.

Ранее сообщалось, что с 19 сентября Испания начинает обучение украинских военнослужащих на своей территории.

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Юлия Мискевич
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