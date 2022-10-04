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В мире возник дефицит судов для перевозки газа

Bloomberg: в Европе возникла нехватка плавучих терминалов для перевозки СПГ

Фото: Issei Kato / Reuters

Обострение энергетического кризиса в Европе приводит к нехватке плавучих терминалов сжиженного природного газа (СПГ), в результате чего арендные ставки на специализированные танкеры выросли вдвое, пишет Bloomberg.

Спрос на импорт СПГ будет расти на фоне аварий на «Северных потоках», отмечает издание. Страны все чаще обращаются к плавучим хранилищам и регазификационным установкам (FSRU). До сих пор на рынке было достаточно судов, но теперь возник дефицит, заявил глава отдела СПГ судового брокера Fearnley LNG в Осло Пер Кристиан Фетт.

Всего в мире 48 таких плавучих установок. Все, кроме шести, работают на условиях аренды. Из-за такого дефицита судов стоимость аренды FSRU в в Германию удвоилась по сравнению с прошлым годом, составив 200 000 долларов в день. Спрос на терминалы в Европе настолько велик, что развивающимся странам скоро будет не так доступно использование FSRU для собственных нужд, отмечают эксперты. Дефицит в ближайшее время вряд ли спадет, верфи и так работают на полную мощность, полагают они.

В мае немецкая энергетическая компания RWE AG по поручению правительства Германии зафрахтовала две плавучие установки для регазификации СПГ. В течение года их использование позволит поставлять на рынок Германии от 10 до 14 миллиардов кубометров газа. Всего Берлин хочет получить четыре плавучих терминала.

Платон Щукин
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