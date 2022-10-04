Один из главных покупателей российского газа пострадал из-за него

Bloomberg: торговый дефицит Турции увеличился на 300% из-за дорогого газа

Торговый дефицит Турции, одного из главных покупателей российского газа, увеличился почти на 300 процентов в годовом исчислении до 10,4 миллиарда долларов в сентябре с 2,6 миллиарда в этом же месяце в 2021 году на фоне роста импорта энергоресурсов, пишет Bloomberg.

Большой разрыв между импортом и экспортом связан с высокой зависимостью Турции от закупок энергоресурсов за границей, в первую очередь у России. Страна пострадала от высоких цен на газ в Европе и укрепившегося доллара, поэтому турецкие власти, в качестве одной из мер по снижению трат на импорт газа, начали покупать часть российских углеводородов за рубли. Однако доля таких закупок не превышает 25 процентов, а укрепляющийся рубль в основном нивелирует положительный эффект для турецкого торгового баланса.

Совокупный же импорт Турции из России в сентябре вырос на 187 процентов. Суммарный импорт Турции в сентябре увеличился на 41,5 процента по сравнению с прошлым месяцем и составил 33 миллиарда долларов, тогда как экспорт возрос лишь на 9,2 процента до 22,6 миллиарда долларов. Общий объем импорта за первые девять месяцев этого года достиг 272 миллиардов долларов по сравнению с 193 миллиардами долларов за тот же период 2021 года.

4 октября стало известно, что Турция не просила отсрочки по платежам за российский газ, как ранее об этом писал Bloomberg. Однако страны пытаются согласовать новую цену на газ из России, так как сейчас его стоимость привязана к котировкам на европейских биржах, что делает газ очень дорогим для турецких покупателей.