Политик Рихтер: восточная часть Германии поддерживает Россию в конфликте с Украиной

Cаксонский политик Франк Рихтер заявил, что жители восточной части Германии поддерживают Россию в конфликте с Украиной. Об этом он написал в колонке для издания Spiegel.

Он отметил, что позиция востока республики отличается этим от мнения ее западной территории. «На улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве. Немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z», — рассказал Рихтер.

Восточная часть ФРГ не поддерживает антироссийские санкции, призывая к «германо-российской дружбе», которая схожа с сотрудничеством между СССР и ГДР, пишет он. Подобные мнения встречаются и на западной части республики. Однако по большей части такие настроения свойственны жителям Востока Германии, подчеркивает Рихтер.

Такая разрозненность объясняется историческими нюансами, поскольку люди на восточной территории чувствуют себя проигравшими в холодной войне вместе с русскими, считает политик. Он указал, что после объединения Германии, предприниматели с Запада страны провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР под предлогом «братских» чувств. Объединение спровоцировало появление экономических трудностей у многих жителей восточной части, добавил Рихтер.

Ранее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что референдумы о признании Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей российскими территориями не окажут влияния на поддержку Украины со стороны ФРГ.