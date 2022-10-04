Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Над Белгородом заметили столбы желтого света

Жители Белгорода заметили в небе необъяснимые столбы желтого света

В Белгороде вечером 4 октября местные жители заметили в небе необъяснимые столбы желтого света. Подборку видео и фото свечений приводит Telegram-канал «Двач».

На кадрах видно как минимум два прямых столба желтого света, возносящихся над городом на большую высоту. Другие очевидцы пишут, что видели три столба. Жители предполагают, что это могут быть прожекторы или природное явление.

Похожие столбы светились над Белгородом и ранее — в частности, их замечали в феврале 2020 года, о чем сообщало издание «Бел.Ru».

Ранее 4 октября в городе Валуйки Белгородской области, близ границы с Украиной, сработала система противовоздушной обороны. В оперативном штабе региона пояснили, что над территорией села Казинка Валуйского городского округа средствами ПВО были сбиты четыре ракеты.

Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
МИД России вызвал посла Казахстана из-за ситуации вокруг украинского дипломата
Тарасова обратилась к Ягудину и Плющенко после их перепалки
Россияне добились отмены угрожавшего раздельному сбору мусора законопроекта
Стало известно об отставке главы Нацбанка из-за конфликта с офисом Зеленского
Российский регион заявил о нехватке денег на выплаты мобилизованным
Будущие родители провели вечеринку по раскрытию пола ребенка и нарушили закон
ВСУ попали в «огневой мешок» в Херсонской области
В российском регионе при пожаре в университетском общежитии пострадали люди
Один из главных покупателей российского газа пострадал из-за него
WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.