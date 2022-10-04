Над Белгородом заметили столбы желтого света

Жители Белгорода заметили в небе необъяснимые столбы желтого света

В Белгороде вечером 4 октября местные жители заметили в небе необъяснимые столбы желтого света. Подборку видео и фото свечений приводит Telegram-канал «Двач».

На кадрах видно как минимум два прямых столба желтого света, возносящихся над городом на большую высоту. Другие очевидцы пишут, что видели три столба. Жители предполагают, что это могут быть прожекторы или природное явление.

Похожие столбы светились над Белгородом и ранее — в частности, их замечали в феврале 2020 года, о чем сообщало издание «Бел.Ru».

Ранее 4 октября в городе Валуйки Белгородской области, близ границы с Украиной, сработала система противовоздушной обороны. В оперативном штабе региона пояснили, что над территорией села Казинка Валуйского городского округа средствами ПВО были сбиты четыре ракеты.