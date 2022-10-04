Неизвестные беспилотники обнаружены у газовых платформ в Северном море

Полиция Дании заявила о неизвестных беспилотниках у газовых месторождений в Северном море

Полиция Дании получила данные о подозрительной активности неизвестных беспилотников, которые были обнаружены недалеко от газовых платформ около датских месторождений газа Halfdan B в Северном море. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

«Национальная полиция [Дании] может подтвердить, что в выходные мы получали сообщения о наблюдении беспилотников в Северном море», — заявили представители правоохранительных органов. Сообщается, что компании, занимающиеся добычей природного газа, усилили меры безопасности во избежание диверсий и возможных ЧП.

Ранее стало известно, что корабль Военно-морских сил (ВМС) Швеции находился в районе газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море за несколько дней до взрывов, которые привели к утечке газа. Отмечалось, что 22 сентября судно находилось на северной локации, где позже были обнаружены три утечки.

1 октября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ сформирует совместную следственную группу с Данией и Швецией для расследования инцидентов на «Северных потоках». В интервью газете Bild am Sonntag Фазер отметила, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об «актах диверсии». Германия «очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией» для выяснения причин произошедшего ЧП, подчеркнула глава МВД ФРГ.