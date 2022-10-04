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Великобритания ввела санкции против главы правительства Херсонской области

Великобритания ввела санкции против главы правительства Херсонской области Елисеева

Фото: РИА Новости

Великобритания ввела санкции против главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева, соответствующая информация опубликована на сайте британского правительства.

В пояснении указано: поскольку Елисеев является главой контролируемой Россией территории, он «несет ответственность, участвует, поддерживает или продвигает любую политику или действие, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости».

В конце сентября Лондон также внес в список антироссийских санкций тех, кто причастен к проведению референдумов о присоединении к РФ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Всего туда добавили 94 физических лица и структуры, в том числе 33 человека.

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Елизавета Наумова
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