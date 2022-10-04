Парикмахер раскрыла способ подобрать подходящую длину волос

Парикмахер Риви посоветовала выбирать длину волос с помощью трубочки и сантиметровой ленты

Парикмахер раскрыла простой способ подобрать подходящую к лицу длину волос с помощью подручных средств. Соответствующий материал публикуют журналисты The Sun.

Звездный стилист Хелен Риви регулярно делится с подписчиками бьюти-лайфхаками, которые помогают улучшить внешность. В одном из последних постов она рассказала, как определиться с удачной длиной волос, если хочется сменить имидж. По ее словам, для этого необходимо воспользоваться двумя трубочками для питья и сантиметровой лентой.

На размещенных кадрах женщина приложила одну соломинку горизонтально к подбородку, а другую — вертикально к мочке уха. Затем инфлюэнсер измерила длину отрезка, который образовался между соединенными концами трубочек. «Если разница больше, чем пять сантиметров, то вам подойдут длинные волосы. Если же отрезок короче пяти сантиметров, то вам подойдет короткая стрижка», — пояснила Риви.

Поклонники поблагодарили специалистку за рекомендацию в многочисленных комментариях под публикацией. «Спасибо, хорошо, что я не подстриглась!», «Какой интересный способ», «Идеально», «Действительно рабочий лайфхак», — высказывались пользователи сети.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица, на нос и губы.