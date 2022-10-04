Американский полковник заявил о выгоде США от ЧП на «Северных потоках»

Полковник Макгрегор: утверждения США о непричастности к ЧП на «Северных потоках» нелогичны

Полковник в отставке и бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что заявления американских властей о непричастности США к ЧП на газопроводах «Северный поток» противоречат логике. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что подобные утверждения нелогичны, учитывая предыдущие заявления администрации президента США Джо Байдена и то, как Белый дом «двигает фигуры на доске».

По мнению экс-сотрудника Пентагона, Вашингтон извлекает выгоду из разрушения газопроводов, так как вывод их из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей. В качестве примера Макгрегор привел немецкую экономику, которая в краткосрочной перспективе оказалась более зависима от США. «Это важно, поскольку показывает манипулирование и то, кто "выигрывает" от разрушения газопровода», — заявил Макгрегор.

О том, что давление в газопроводе «Северный поток-2» упало, стало известно днем 26 сентября. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки «Северных потоков» будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

