Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Опубликован список для военкоматов по отсрочкам от частичной мобилизации

Генштаб подготовил список для военкоматов по отсрочкам от частичной мобилизации

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Стал известен список по отсрочкам от частичной мобилизации, который подготовил Генштаб Вооруженных сил (ВС) России для военкоматов страны. Соответствующие данные опубликовало РИА Новости.

По словам министерства обороны России, отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс (ОПК), аккредитованных в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость, безопасность и целостность функционирования отдельных сооружений связи.

Сотрудники системообразующих организаций, которые находятся в сфере информации и связи, в СМИ, а также на вещательных каналах и радиоканалах в том числе не подлежат мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Опубликован список для военкоматов по отсрочкам от частичной мобилизации
В Госдуме отреагировали на высказывания Пугачевой о критике в ее адрес
Великобритания ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Расставшаяся с британским возлюбленным украинская беженка отправилась на родину
Дело обвиненного в убийствах школьниц рыбинского маньяка поступило в суд
Шойгу поручил исключить нарушение прав россиян в ходе мобилизации
Карл III начнет платить принцу Уильяму за аренду любимого дома
Шойгу поручил Генштабу дать разъяснения военкоматам по вопросу об отсрочках
Украина собралась поднять экономику реформированием труда и приватизацией
Исследовано воздействие шума на риск развития инсульта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.