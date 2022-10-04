Опубликован список для военкоматов по отсрочкам от частичной мобилизации

Генштаб подготовил список для военкоматов по отсрочкам от частичной мобилизации

Стал известен список по отсрочкам от частичной мобилизации, который подготовил Генштаб Вооруженных сил (ВС) России для военкоматов страны. Соответствующие данные опубликовало РИА Новости.

По словам министерства обороны России, отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс (ОПК), аккредитованных в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость, безопасность и целостность функционирования отдельных сооружений связи.

Сотрудники системообразующих организаций, которые находятся в сфере информации и связи, в СМИ, а также на вещательных каналах и радиоканалах в том числе не подлежат мобилизации.