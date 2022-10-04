Канадский хоккеист рассказал о давлении с родины из-за выступлений в России

Хоккеист «Динамо» Уил заявил, что в Канаде давили на него из-за выступлений в России

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о давлении с родины из-за выступлений в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Хоккеист, на тот момент выступавший за «Ак Барс», вспомнил о желании его невесты остаться в Казани до окончания плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/2022. «Но из дома давили, и мы решили, что ей лучше уехать. Родные и друзья думали, что нас там держат запертыми в домах, а у нас было все в порядке», — заявил он, добавив, что сейчас давление снизилось.

Уил известен по выступлениям за такие клубы Национальной хоккейной лиги, как «Лос-Анджелес Кингс» и «Филадельфия Флайерс». Он перешел в «Ак Барс» в 2021 году, а через сезон начал играть за «Динамо».

28 сентября Федерация хоккея Канады призвала своих хоккеистов, выступающих в КХЛ, срочно покинуть Россию. Они добавили, что спортсмены должны объяснить решение оставаться в России.

