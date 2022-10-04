Бывший инженер Microsoft показал прототип Windows 8
Бывший сотрудник Microsoft показал, как выглядел прототип Windows 8. Об этом сообщает издание XDA.
Журналисты медиа обратили внимание на видео, опубликованное на YouTube-канале бывшего инженера Microsoft Стивена Синофски. Специалист продемонстрировал скриншоты операционной системы (ОС), которую в компании разрабатывали в 2010-х годах. Судя по всему, речь идет о ранней версии Windows 8.
Согласно ролику, в ранней версии ОС была предусмотрена боковая панель на рабочем столе, на которой были расположены различные элементы — последние новости, результаты спортивных матчей, прогноз погоды и прочее. Журналисты заметили, что данный компонент можно считать ранней версией виджетов, которые появились в Windows 11. Из этого авторы сделали вывод, что Microsoft занималась разработкой виджетов более 10 лет назад, но по каким-то причинам не реализовала их в предыдущих версиях Windows.
«Концепция кажется очень похожей по духу на то, что мы видим сегодня на панели виджетов Windows 11, и очень интересно видеть, что Microsoft вернула эту идею более 10 лет спустя», — отметили специалисты. Windows 8 появилась в продаже в октябре 2012 года.
В конце августа бывший сотрудник Microsoft рассказал, что Windows 8 должна была получить собственный звук запуска. По словам специалиста, перед выпуском операционной системы его убрали из финальной сборки.