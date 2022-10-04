Бывший инженер Microsoft показал прототип Windows 8

XDA: Microsoft занималась разработкой виджетов для Windows более 10 лет назад

Бывший сотрудник Microsoft показал, как выглядел прототип Windows 8. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты медиа обратили внимание на видео, опубликованное на YouTube-канале бывшего инженера Microsoft Стивена Синофски. Специалист продемонстрировал скриншоты операционной системы (ОС), которую в компании разрабатывали в 2010-х годах. Судя по всему, речь идет о ранней версии Windows 8.

Согласно ролику, в ранней версии ОС была предусмотрена боковая панель на рабочем столе, на которой были расположены различные элементы — последние новости, результаты спортивных матчей, прогноз погоды и прочее. Журналисты заметили, что данный компонент можно считать ранней версией виджетов, которые появились в Windows 11. Из этого авторы сделали вывод, что Microsoft занималась разработкой виджетов более 10 лет назад, но по каким-то причинам не реализовала их в предыдущих версиях Windows.

«Концепция кажется очень похожей по духу на то, что мы видим сегодня на панели виджетов Windows 11, и очень интересно видеть, что Microsoft вернула эту идею более 10 лет спустя», — отметили специалисты. Windows 8 появилась в продаже в октябре 2012 года.

В конце августа бывший сотрудник Microsoft рассказал, что Windows 8 должна была получить собственный звук запуска. По словам специалиста, перед выпуском операционной системы его убрали из финальной сборки.