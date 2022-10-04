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Россияне назвали самые сложные профессии

«Работа.ру»: россияне назвали самыми сложными профессии космонавта и врача

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россияне рассказали о самых сложных, по их мнению, профессиях, поставив на первое место деятельность космонавтов и врачей. Так считает практически половина (45 процентов) опрошенных пользователей сервиса по подбору персонала «Работа.ру». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Также респонденты называют трудными профессии пожарного и шахтера (39 процентов голосов), IT-специалиста (35 процентов) и пилота (33 процента). В топ-10 самых сложных профессий также входит трудовая деятельность адвоката (27 процентов), ученого (24 процента), инженера (23 процента) и преподавателя (21 процент).

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При ответе на вопрос респонденты руководствовались в первую очередь тем, насколько работа ответственна. За такой критерий определения сложности профессии проголосовали 66 процентов участников. Около 60 процентов отметили высокие требования к квалификации специалистов. Кроме того, россияне указывали на опасность работы и риски для жизни (56 процентов). Также для опрошенных важным фактором являются физические нагрузки, эмоциональное напряжение в работе, тяжелые условия труда и необходимость постоянного обучения. Меньшее число респондентов связывают сложность профессии с низкой оплатой труда и общением с людьми.

Примерно половина участников опроса (47 процентов) заявила, что считают свою профессию сложной, однако большая часть (53 процента) приходится на тех, кто придерживается противоположного мнения. Чаще всего трудности в работе отмечали работники сфер производства и промышленности (17 процентов), IT (12 процентов), образования и науки (11 процентов), строительства (10 процентов) и медицины (9 процентов).

Опрос проводился во всех регионах России в сентябре 2022 года. В исследовании приняли участие 2800 респондентов старше 18 лет.

В августе россияне рассказали, что считают самыми уважаемыми и благородными профессии учителя, преподавателя и врача. Пятерку лидеров закрыли спасатели и пожарные. Кроме того, в числе уважаемых профессий упоминались ученые, военные и пилоты.

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Мария Грушко
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