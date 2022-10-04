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Американка отметила 105-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

Daily Gazette: 105-летняя американка назвала морепродукты в рационе секретом долголетия

Фото: Erica Miller / The Daily Gazette

105-летняя американка Женевьева Фрир раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Daily Gazette.

Фрир отметила свой 105-й день рождения в понедельник, 3 октября, в узком кругу близких друзей и племянницы. Женщина сохранила хорошее здоровье и принимает минимальное количество лекарств. Когда ее спросили, в чем секрет ее долголетия, она ответила, что ест морепродукты почти каждый день. «Добрый Господь дал мне кое-что. Это все, что я могу сказать», — добавила Фрир.

Женщина родилась 3 октября 1917 года в городе Скенектади, штат Нью-Йорк. Родители Фрир умерли до того, как ей исполнилось 18 лет. После этого за ней стали ухаживать старшие браться и сестры. Во время Второй мировой войны американка начала работать в корпорации по производству техники General Electric. По словам Фрир, независимо от погоды или работы, которую ей поручали, она всегда надевала платье и чулки.

В возрасте 30 лет женщина вышла замуж за Клейтона Веллингтона Фрира, с которым прожила в браке 19 лет до его смерти. Американка больше не выходила замуж и до сих пор носит с собой фотографию покойного мужа.

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Женщина работала в General Electric до 70 лет, а на пенсии начала принимать активное участие в жизни общества: работала волонтером в Армии спасения, Центре для пожилых людей в городе Нискейуна и других местах. Она также помогала церкви Святой Катери Текаквита, членом которой является до сих пор.

С недавнего времени Фрир живет с сиделкой по имени Донна Туровска. Они вместе играют в карты и читают газеты, посещают казино, но не столько для того, чтобы поиграть, сколько для того, чтобы прогуляться и познакомиться с другими людьми. «Фрир замечательная, позитивная и молодая в душе. Она никогда не сердится и не жалуется. Она просто любит свою жизнь», — рассказала о подопечной Туровска.

Ранее сообщалось, что 99-летняя Маргарита Коллер из американского штата Пенсильвания рассказала о своей огромной семье и назвала секрет своего долголетия. Сейчас у нее насчитывается 168 потомков, в том числе 11 детей, 56 внуков и 101 правнуков, а общая численность близких родственников составляет около 250 человек.

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Алиса Удовик
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