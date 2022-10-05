Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожье заявили о минировании Днепровской ГЭС Украиной

Рогов заявил о минировании Киевом пяти мостов через Днепр и Днепровскую ГЭС в Запорожье

Фото: Сергей Томко / ТАСС

Стало известно, что в начале марта Украина заминировала Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС), находящуюся в городе Запорожье, а также пять мостов через Днепр. Об этом ТАСС рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ДнепроГЭС на сегодняшний день заминирована с первых чисел марта. Тогда боевики (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского заминировали и ДнепроГЭС, и пять мостов через Днепр в городе Запорожье», — заявил Рогов.

Ранее он заявил, что Киев может в любой момент устроить провокацию на станции. По его словам, в последнее время в отношении ДнепроГЭС, которая находится под контролем Украины, «наблюдается крайне нездоровая активность».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
ОПЕК+ раскрыла подробности резкого сокращения добычи нефти
У 48-летней звезды «Малышки на миллион» родится двойня
«Новая газета» обжаловала решение суда об отзыве лицензии СМИ
Гражданки Украины Седокова и Тодоренко попали под санкции в стране
В российском селе мужчины сбежали от мобилизации в лес за клюквой
Кадырова внесли в Книгу рекордов России
Рынку жилья в России предсказали рекордные объемы строительства
Европу признали способной пережить зиму без особых проблем
Троих сотрудников российской колонии осудят за взятки от заключенных
В «Ростехе» рассказали о юбилее танка Т-90
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.