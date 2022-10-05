В Запорожье заявили о минировании Днепровской ГЭС Украиной

Рогов заявил о минировании Киевом пяти мостов через Днепр и Днепровскую ГЭС в Запорожье

Стало известно, что в начале марта Украина заминировала Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС), находящуюся в городе Запорожье, а также пять мостов через Днепр. Об этом ТАСС рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ДнепроГЭС на сегодняшний день заминирована с первых чисел марта. Тогда боевики (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского заминировали и ДнепроГЭС, и пять мостов через Днепр в городе Запорожье», — заявил Рогов.

Ранее он заявил, что Киев может в любой момент устроить провокацию на станции. По его словам, в последнее время в отношении ДнепроГЭС, которая находится под контролем Украины, «наблюдается крайне нездоровая активность».