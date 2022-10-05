69-я параллель
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69-я параллель

Умер последний носитель языка коренного народа Севера в России

На Камчатке умер последний носитель алеутского языка в России

Фото: Telegram-канал «Солодов. BRIEF.»

На Камчатке умер Геннадий Яковлев — последний в России носитель алеутского языка, на котором общались коренные жители народов Севера. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Большая потеря для родных и близких, всех тех, кто знал его лично. Огромная потеря для нашей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия», — констатировал губернатор, принося соболезнования всем, кто знал и любил Яковлева.

Алеутский язык находится под угрозой исчезновения, он был распространен на полуострове Аляска, на Алеутских и Командорских островах. В 2010 году в России насчитывалось 45 носителей этого языка, а в США — 150. В истории алеутской письменности различают вариации написания на кириллице и латинице. Самоназвание алеутского языка unangam tunuu, unangam umsuu происходит от указательного местоимения уна-, обозначающего «там, на низком берегу вид с моря».

Ранее сообщалось, что Совет представителей коренных малочисленных народов Севера утвердит алфавит саамского языка. Разногласия чиновников и представителей саамской общины по поводу потенциального алфавита длились больше четверти века.

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Варвара Родикова
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