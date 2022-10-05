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Россияне бросились вкладываться в драгметаллы

«Ъ»: банки фиксируют возросший спрос россиян на вложения в драгоценные металлы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские банки продолжают фиксировать рост спроса граждан на вложения в драгоценные металлы. О том, что россияне бросились вкладываться в драгметаллы, пишет в среду, 5 октября, «Коммерсантъ».

Отмечается, что в сравнении со слитками и монетами, которые получили в этом году льготы, вложения россиян в обезличенные металлические счета (ОМС) в несколько раз выше. Так, по данным Сбербанка, с начала года его клиенты купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде и открыли 300 тысяч ОМС. При этом золота клиенты банка купили в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Клиенты ВТБ за девять месяцев открыли почти 110 тыс. ОМС, из них 44% пришлось на счета в золоте. В Россельхозбанке около 90 процентов объема средств в ОМС составляют инвестиции в золото.

Председатель правления Реалист банка Владимир Эльманин прогнозирует, что повышенный спрос на драгметаллы сохранится до момента стабилизации рынка. Он ожидает постепенного возрастания цены, как в связи с общей коррекцией на рынке, так и с курсовыми разницами, несмотря на падение стоимости в рублях в течение последнего квартала. Эксперты издания считают, что люди воспринимают драгметаллы, и золото в первую очередь, как защитный актив.

Ранее экономист Дмитрий Скрябин в беседе с «Лентой.ру» назвал вложения в золото самым эффективным способом сбережения средств. Дополнительным фактором, который сделал покупку драгоценного металла лучшим способом сохранения и преувеличения своих средств, эксперт назвал снижение привлекательности депозитных продуктов из-за снижения ставки Центральным банком.

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Марина Совина
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