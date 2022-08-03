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Назван самый эффективный способ хранения сбережений

Экономист Скрябин назвал вложения в золото самым эффективным способом сохранения средств

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Экономист Дмитрий Скрябин назвал вложения в золото самым эффективным способом сбережения средств. Дополнительным фактором, который сделал покупку драгоценного металла лучшим способом сохранения и преувеличения своих средств, эксперт назвал снижение привлекательности депозитных продуктов из-за снижения ставки Центральным банком. Об этом специалист рассказал в ходе беседы «Лентой.ру».

2 августа стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в декабре превысила 1,8 тысячи долларов за унцию впервые с 5 июля. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи COMEX.

Цена драгметалла в верхней точке достигала 1805 долларов за унцию. Таким образом, после длительного июльского падения 2 августа был установлен новый рекорд. По состоянию на 17:30 по московскому времени, золото торгуется по 1801,7 доллара за унцию.

Так как хранение долларов становится все более затратным и рискованным мероприятием, инвесторы перестали видеть во вложении в валюту выгодный способ сохранения и увеличения капитала.

«В связи с так называемой дедоларизацией российской экономики и рисков новых инфраструктурных ограничений на валюту, покупка золота, возможно, стала новым альтернативным способом сбережения капиталов, — отметил Скрябин. — Его цена на Мосбирже привязана к курсу рубля в долларах и к курсу металла в долларах на Лондонской бирже металлов».

Дополнительным фактором, который сделал вложение в золото самым эффективным способом сбережения средств, могло стать снижение привлекательности депозитных продуктов из-за снижения ставки Центробанка, добавил экономист. «По информации СМИ, в июле клиенты банков забрали со вкладов почти триллион рублей — соответственно, часть активов также могла переаллоцироваться в золото», — сообщил Скрябин.

Bloomberg объяснил рост золота в цене желанием инвесторов вложиться в защитные активы на фоне геополитической напряженности. Агентство связывает происходящее на рынке с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — территорию, которая стала одной из причин конфликта между США и Китаем. На повышение стоимости золота также повлияли растущие опасения по поводу будущего мировой экономики на фоне ситуации на Украине.

2 августа стало известно о возможной эскалации конфликта из-за поездки крупного политика на Тайвань. В ответ на действие Вашингтона Пекин начал военные учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. Тайвань, в свою очередь, повысил боеготовность из-за потенциальной угрозы.

Любые действия со стороны США или Китая по отношению к острову могут угрожать глобальным цепочкам поставок, заявил ранее Bloomberg. Тайваньский пролив является основным маршрутом судов, идущих из Азии на Запад. Закрытие этого пути может серьезно повлиять на мировые торговые отношения.

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Виктория Немис
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