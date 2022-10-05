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В Совбезе заявили о войне НАТО против России

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что против России на Украине воюет блок НАТО

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Против России на Украине по сути воюет блок НАТО, который поставляет киевским властям тяжелое вооружение. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов», — объяснил он.

По словам Патрушева, Североатлантический альянс принимает участие в планировании операций, а также занимается шантажом с применением оружия массового поражения. США вместе с союзниками, продолжил он, давно реализуют планы по созданию биологического оружия, в том числе и в тех лабораториях, которые находятся около российской границы.

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В связи с этим, добавил секретарь Совбеза, решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимостью для сохранения и защиты суверенитета и целостности России.

Ранее Патрушев заявил, что страны Запада желают не только затянуть спецоперацию на Украине, но и перенести военные действия на территорию России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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