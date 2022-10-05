Казахстан одобрил ратификацию договора с Туркменией о границе по Каспию

Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора с Туркменией по границе на Каспийском море

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил ратификацию договора с Туркменией о делимитизации границы и разграничении рыболовных зон на Каспийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой трансляцию заседания парламента.

«Принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между нашими государствами, повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов», — говорится в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

Отмечается, что договор станет первым в истории документом, который закрепит государственные границы на Каспийском море.

Договор между Казахстаном и Туркменией был подписан в октябре 2021 года в Ашхабаде. После одобрения Мажилисом он будет передан на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента) республики.

В июле стало известно, что Казахстан намерен построить собственный паромный флот из 10 судов, а также новый порт на Каспийском море для увеличения экспортного потенциала. Отмечается, что пока что монополистом в сфере грузоперевозок в регионе является Азербайджан.

