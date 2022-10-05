ЕС назвал условие дипломатического решения по Украине

ЕС заявил о готовности к дипломатическому решению по Украине, если позволят обстоятельства

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель назвал условие для дипломатического решения по Украине. Его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что Евросоюз готов к дипломатическому решению, «если только обстоятельства позволят».

Ранее глава дипломатии ЕС заявил о невозможности прекратить конфликт на Украине после референдумов о воссоединении России и Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. По его словам, никто не признает «аннексию» этих территорий.