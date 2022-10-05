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ЕС назвал условие дипломатического решения по Украине

ЕС заявил о готовности к дипломатическому решению по Украине, если позволят обстоятельства
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель назвал условие для дипломатического решения по Украине. Его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что Евросоюз готов к дипломатическому решению, «если только обстоятельства позволят».

Ранее глава дипломатии ЕС заявил о невозможности прекратить конфликт на Украине после референдумов о воссоединении России и Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. По его словам, никто не признает «аннексию» этих территорий.

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Анастасия Заикина
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