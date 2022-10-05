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В Казахстане объявили о завершении эпохи олигархического капитализма

Президент Казахстана Токаев заявил о завершении в стране эпохи олигархического капитализма

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В Казахстане завершается эпоха олигархического капитализма, наступает период социальной ответственности правительства перед гражданами страны. Об этом объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит пресс-служба главы государства в Telegram-канале.

Токаев заявил, что власти Казахстана пристально наблюдают за деятельностью крупных добывающих компаний в стране и не допустят незаконного вывода капитала за рубеж. «Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ», — добавил он.

Кроме того, подчеркнул Токаев, особое внимание будет уделено модернизации производств, защите экологии и налоговым выплатам. По его словам, если крупные предприятия не пойдут на выполнение условий, партнерство будет прекращено. «Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире», — пояснил политик.

Ранее Токаев анонсировал перезагрузку политической системы Казахстан. По его словам, грядущие 20 ноября внеочередные выборы президента Казахстана дадут старт избирательному циклу, по итогам которого кардинально перезагрузится вся политическая система. Он объяснил, что итоги президентских выборов позволят «сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан».

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Варвара Кошечкина
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