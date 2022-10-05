«Реал» обыграл «Шахтер» в Лиге чемпионов

«Реал» обыграл «Шахтер» со счетом 2:1 в матче третьего тура Лиги чемпионов

Испанский «Реал» обыграл донецкий «Шахтер» в матче третьего тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой испанской команды со счетом 2:1. В составе хозяев голами отличились Родриго и Жуниор. Единственный мяч гостей забил Александр Зубков. В следующем туре команды вновь встретятся друг с другом. Матч состоится 11 октября.

Таким образом, «Реал» после трех матчей занимает первое место в группе F, набрав девять очков. На втором месте расположился «Шахтер», имея в активе четыре очка. Третьим идет «Лейпциг» с тремя очками.

5 октября прошло также еще несколько матчей третьего тура Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген» (5:0), «Челси» обыграл «Милан» (3:0), а «Боруссия» оказалась сильнее «Севильи» (4:1).