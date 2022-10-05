Девушка воспользовалась щипцами для завивки и осталась без ресниц

Блогерша Меррик Буржуа отвлеклась и случайно вырвала себе ресницы щипцами для завивки

Блогерша Меррик Буржуа из США воспользовалась щипцами для завивки и осталась без ресниц. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что часто пользуется данным инструментом. «Я делаю завивку не глядя», — пояснила она. Так, по словам юзерши, во время последней процедуры она отвлеклась и случайно лишила себя растительности на верхнем веке. «Моя рука соскользнула — и все, почти все ресницы остались на щипцах», — заявила автор видео, продемонстрировав на кадрах вырванные фолликулы.

В завершение Буржуа призвала зрителей не повторять ее ошибок и быть внимательнее во время бьюти-процедур. В свою очередь пользователи поделились впечатлениями от увиденного в комментариях. «Это то, чего всегда боится каждая девушка», «Даже не представляла, что такое возможно», «Больше никогда не буду завивать ресницы», — отметили они.

В сентябре сообщалось, что Блогерша Жасмин Чизвелл родом из графства Ланаркшир, Шотландия, показала способ завивки ресниц без щипцов и вызвала споры в сети. Так, во время нанесения туши она на несколько секунд направила струю воздуха из фена на ресницы, продемонстрировав, что с его помощью они приобрели загнутую форму.