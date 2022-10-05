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Подельники напали с ножом на сотрудницу салона красоты и отобрали телефон

В Ростове-на-Дону сотрудницу салона красоты ударили ножом в голову и отобрали телефон

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону двое подельников напали на сотрудницу салона красоты и отобрали у нее деньги и телефон. Об этом в среду, 5 октября, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, 5 октября в переулке возле жилого комплекса «Доломановский» сообщники вырвали из рук жертвы три тысячи рублей и смартфон. Как уточняет «КП-Ростов-на-Дону», инцидент произошел на парковке, мужчины ударили женщину ножом в голову. Известно, что на лицах злоумышленников были медицинские маски. Пострадавшей понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали.

Сейчас мужчин разыскивает полиция, правоохранители уже установили их личности — ими это россияне 30 и 33 лет. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

4 октября сообщалось, что в Балашихе гадалка похитила миллион рублей у пенсионерки во время проведения ритуала.

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Елизавета Новикова
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Подельники напали с ножом на сотрудницу салона красоты и отобрали телефон
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