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В МАГАТЭ отреагировали на передачу Запорожской АЭС России

Директор МАГАТЭ Гросси проведет консультации по передаче управления Запорожской АЭС России
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генеральный директор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведет консультации с соответствующими органами после известий о передаче управления Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) профильным ведомствам России. Об этом говорится в официальном заявлении агентства.

«Рафаэль Гросси заявил, что проведет консультации с соответствующими сторонами после сегодняшних заявлений о том, что Россия планирует контролировать работу Запорожской АЭС», — отреагировали в агентстве.

Ранее стало известно, что персонал станции готовится перезапустить один из шести реакторов. Запуск будет осуществлен на пониженной мощности, он будет предназначен для производства пара и тепла для нужд ЗАЭС.

5 октября президент России Владимир Путин дал поручение принять объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность. В тексте документа говорится, что «обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии» ЗАЭС и «иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», должно правительство.

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Виктория Кондратьева
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