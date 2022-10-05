Телезвезду подняли на смех в сети за обилие неудачного фотошопа на новом снимке

Телезвезду Хлои Кардашьян подняли на смех из-за неудачного фотошопа на новом снимке

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян подверглась насмешкам в сети из-за обилия неудачного фотошопа на новом снимке. Соответствующее фото приводит издание Pop Crave на своей странице в Twitter.

Отмечается, что визажистка Кардашьян поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) серией кадров с показа Balenciaga, который прошел в рамках Недели моды в Париже. На одном из опубликованных снимков телезвезда запечатлена в черном обтягивающем комбинезоне.

Пользователи сети обратили внимание на искаженные линии стены, камина и зеркала. По их мнению, Кардашьян посредством фотошопа решила усовершенствовать снимок, сделав свою талию тоньше. Как утверждают журналисты издания, бизнесвумен удалила публикацию со своей страницы после того, как юзеры подняли ее на смех.

Подписчики издания также обвинили Кардашьян в неудачном применении инструментов ретуши, о чем писали в комментариях под публикацией на платформе Twitter. «Ух-х-х, на картинке есть как минимум три места, на которых видны признаки фотоманипуляций», «Теперь мне интересно, они делают эти правки специально для рекламы, или у нее просто плохой редактор?», «Она просто делает это для привлечения внимания. Она, видимо, не особо озадачена тем, что кто-то заметит изогнутую стену позади нее», — высказывались они.

В августе коммерческий фотограф Кэролайн Росс уличила американскую телезвезду Ким Кардашьян в неудачном применении инструментов ретуши на рекламных фото наушников бренда Beats. В опубликованном в соцсетях видео специалист заявила, что знаменитость применила фотошоп, сделав свою шею тоньше.