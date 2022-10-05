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Власти Казахстана отказались выслать украинского посла

Reuters: власти Казахстана отклонили требование России выслать украинского посла
Петр Врублевский

Петр Врублевский. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Власти Казахстана отклонили требование России выслать украинского посла из-за его высказываний об убийстве россиян. Об этом сообщает Reuters.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Казахстан обещал выслать из страны украинского дипломата, публично призывавшего убивать как можно больше русских, в сжатые сроки, но так этого и не сделала. «К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены», — сказала она.

Как сообщает Reuters, представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров назвал тон Захаровой «противоречащим характеру союзнических отношений между Казахстаном и Россией как равноправными стратегическими партнерами».

Смадияров подчеркнул, что украинский посол покинет Казахстан тогда, когда будет назначен новый посол Украины.

Ранее посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинул Казахстан по требованию властей и уехал в Польшу. До этого дипломата вызвали в МИД из-за его призывов убивать русских, которые он озвучил в интервью блогеру Диасу Кузаирову.

Позже Врублевский официально принес извинения за свои слова и ушел в отпуск, сообщил Смадияров.

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