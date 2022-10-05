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Российскую школьницу отправили под домашний арест за попытку сжечь военкомат

В Казани суд поместил под домашний арест до 3 октября школьницу за попытку сжечь военкомат

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Советский суд Казани поместил под домашний арест до 3 декабря одиннадцатиклассницу, пытавшуюся поджечь военкомат. Об этом сообщает «Реальное время».

Решение было принято по ходатайству следователя отдела полиции «Гвардейский». Адвокат подсудимой не возражал против домашнего ареста.

Слушания по избранию меры пресечения несовершеннолетней проходили в закрытом режиме. Школьницу доставили в суд в наручниках. Двое суток после задержания она провела в изоляторе временного содержания.

Подсудимая учится в лицее №121. Ей вменяется покушение на умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом.

3 октября сообщалось о задержании девочки с бутылкой зажигательной смеси. Ночью она пришла к зданию военного комиссариата Советского района с тремя коктейлями Молотова. Два из них школьница кинула в сторону военкомата, однако смогла поджечь только траву.

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Любовь Ширижик
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