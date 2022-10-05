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Экс-депутат Рады назвал действия Зеленского смертельным приговором для украинцев

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский приговорил Украину к смерти отказом от диалога с Путиным

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского приговорили народ страны к смерти. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам политика, отказ киевского режима от переговоров с президентом России Владимиром Путиным обрек республику на «войну до последнего украинца».

«Мой народ приговорили к смерти…» — заключил Кива.

Ранее Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Путиным. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет ждать изменения позиции главы Украины. Также он допустил, что в данной ситуации Россия может подождать следующего после Зеленского президента.

Марина Совина
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