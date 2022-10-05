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США отказались быть безучастными на фоне угроз от КНДР

Постпред в ООН Томас-Гринфилд: США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не намерен быть безучастным на фоне угроз, исходящих в его сторону от КНДР, передает РИА Новости.

На Совете Безопасности ООН Томас-Гринфилд заявила, что США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР.

«Мы не потерпим обвинений от какой-либо из стран в адрес наших оборонительных действий в ответ на угрозы КНДР. Несмотря на отсутствие взаимодействия со стороны КНДР, США по-прежнему готовы к диалогу и дипломатии. Тем не менее США не будут оставаться безучастными, в то время как КНДР напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим союзникам и всему миру», — подчеркнула постпред.

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Марина Совина
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