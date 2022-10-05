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Спорт

Бывший футболист «Спартака» рассказал об отношении чехов к россиянам

Бывший футболист «Спартака» Ковач заявил, что раньше чехи и русские были братьями

Фото: Phil Cole / Getty Images

Бывший защитник московского «Спартака» Радослав Ковач рассказал об отношении чехов к россиянам. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что никто из чехов не хочет конфликта между Украиной и Россией, однако подчеркнул, что мало кто знает, что на самом деле происходит. «Раньше, после Второй мировой войны, наши деды и русские были братьями. Не нам, чехам, в конфликт вмешиваться. Надо каждому из нас понять, что мы все братья», — добавил он.

В июле Ковач заявил, что не все чехи рады отстранению российских клубов и сборных от участия в международных турнирах. Он посчитал, что спортсмены не должны отвечать за политику страны.

Ковач выступал за «Спартак» с 2005-го по 2009-й. В составе команды он трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Анастасия Борисова
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