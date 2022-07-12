Бывший футболист «Спартака» рассказал о реакции чехов на отстранение россиян

Бывший футболист «Спартака» Ковач заявил, что ему жаль отстраненные российские клубы

Бывший защитник московского «Спартака» Радослав Ковач рассказал о реакции чехов на отстранение российских клубов и сборных от участия в международных турнирах. Его слова приводит Sport24.

«Не все в Чехии рады, что Россия не может участвовать в еврокубках и чемпионате мира. Для меня это тяжело по-человечески. Мне жаль, что Россия не может играть в Европе», — заявил футболист. Он посчитал, что спортсмены не должны отвечать за политику страны.

Ковач выступал за «Спартак» с 2005-го по 2009-й. В составе команды он трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Таким образом, национальная команда не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в предстоящем сезоне.