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Московский зоопарк захотел приобрести дружелюбного моржа за 20 миллионов рублей

Московский зоопарк заплатит 20 миллионов рублей за моржа весом 600−800 килограммов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Московский зоопарк планирует купить дружелюбного моржа весом 600−800 килограммов за 20 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, в столичном зоопарке хотят обзавестись самцом в возрасте 7-9 лет. Размер особи должен соответствовать виду и возрасту.

«Характер: поведение активное, реакция на внешние раздражители сохранена; покладистый, спокойный, дружелюбный характер, хорошо идущий на контакт с человеком; стойкое стереотипичное поведение отсутствует», — указали в техзадании к тендеру.

Отмечается, что новый подопечный должен появиться в зоопарке в начале зимы. Поставщик будет определен 19 октября, после этого ему выделят 45 дней на перевозку животного.

Ранее сообщалось, что в британском зоопарке допустили усыпление животных из-за цен на электроэнергию.

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Варвара Кошечкина
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