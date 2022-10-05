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В России отменили приговор похитившему один миллиард рублей украинскому хакеру

Мосгорсуд отменил из-за нарушений приговор украинскому хакеру Лысенко и членам его ОПГ

Фото: Алексей Вовк / РИА Новости

Мосгорсуд отменил приговор участникам хакерской группировки, возглавляемой гражданином Украины Юрием Лысенко, которые похитили у ряда крупных банков и вкладчиков порядка одного миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Апелляционная инстанция нашла нарушения в приговоре Лефортовского суда столицы, назначившего 16 лет заключения Лысенко, а шестерым его сообщникам к ранее полученным срокам добавили по одному — два года за несколько преступных эпизодов хищения денежных средств.

По данным следствия, украинский хакер создал организованную преступную группировку (ОПГ) в 2014 году. С помощью вирусной программы они похитили один миллиард рублей у нескольких российских банков. В 2015 году деятельность ОПГ была пресечена. Через четыре года Лысенко и 13 членов его группировки получили первый обвинительный приговор за кибермошенничество. Главаря приговорили к 15 годам, а его подельников — к срокам от от 7 до 12 лет. Летом 2022 года Лысенко и уже шестерых его подручных снова осудили за новые преступления.

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Любовь Ширижик
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