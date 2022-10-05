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Захарова иронично прокомментировала рекордный госдолг США

Захарова назвала рекордный госдолг США в $31 трлн реальным показателем «исключительности»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала новость о рекордном госдолге США, назвав его реальным показателем «исключительности».

«Госдолг США превысил 31 триллион долларов — реальный показатель "исключительности"», — сыронизировала Захарова.

5 октября сообщалось, что государственный долг США впервые в истории превысил рекордную отметку в 31 триллион долларов. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица. На их долю приходится свыше 24 триллионов долларов.

Ранее Мария Захарова прокомментировала атаку на российское генконсульство в Нью-Йорке. Захарова опубликовала видео, на котором неизвестный заливает красной краской здание генконсульства.

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Юлия Мискевич
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