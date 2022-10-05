В Москве водитель на Mercedes насмерть сбил женщину на остановке

На западе Москвы водитель на Mercedes насмерть сбил женщину на автобусной остановке

Водитель на Mercedes насмерть сбил женщину, которая стояла на автобусной остановке на Новопеределкинской улице на западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, владелец иномарки не справился с управлением и въехал в остановку, где находилась женщина.

От полученных травм она скончалась на месте.

На данный момент на месте происшествия начали работать полицейские, устанавливаются все подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в Чувашии пьяный житель деревни Лесные Туваны насмерть сбил школьницу, а также травмировал ее годовалого брата. 63-летний мужчина скрылся с места аварии. Впоследствии его задержали сотрудники полиции.