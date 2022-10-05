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Минцифры расширит список специальностей для отсрочки

Шадаев: Минцифры расширит список специальностей для отсрочки от мобилизации 6-7 октября
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Максут Шадаев

Максут Шадаев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Министерства финансов России Максут Шадаев заявил, что ведомство расширит список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

«Завтра-послезавтра [6-7 октября] мы расширим список специальностей для отсрочки сотрудников ИТ- и телеком-компаний», — подчеркнул глава Минцифры.

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Шадаев добавил, что министерство призывает расширить отсрочку от мобилизации на учителей информационно-коммуникационных технологий в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах.

27 сентября Минцифры представило перечень специальностей для отсрочки от призыва. Перечень составили, опираясь на «предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний». В целом документ «комплексно отражает структуру их занятости».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.

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Марина Совина
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