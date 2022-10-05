Шадаев: Минцифры расширит список специальностей для отсрочки от мобилизации 6-7 октября

Глава Министерства финансов России Максут Шадаев заявил, что ведомство расширит список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

«Завтра-послезавтра [6-7 октября] мы расширим список специальностей для отсрочки сотрудников ИТ- и телеком-компаний», — подчеркнул глава Минцифры.

Шадаев добавил, что министерство призывает расширить отсрочку от мобилизации на учителей информационно-коммуникационных технологий в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах.

27 сентября Минцифры представило перечень специальностей для отсрочки от призыва. Перечень составили, опираясь на «предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний». В целом документ «комплексно отражает структуру их занятости».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.