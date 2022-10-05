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В МВД ЛНР назвали число наемников со стороны Украины в направлении к Луганску

Полковник полиции ЛНР Киселев: на луганском направлении сейчас сосредоточены 70% наемников
Виталий Киселев

Виталий Киселев. Кадр: Len. Ru / YouTube

В направлении к Луганску сейчас сосредоточены до 70 процентов наемников из стран Европы, которые находятся на стороне Украины. Такое число наемных военных назвал полковник полиции ЛНР Виталий Киселев, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас в составе ВСУ есть до 70 процентов наемников, которые приехали в основном из Восточной Европы. Больше всего военных из таких стран, как Польша, Финляндия, Франция и Италия, и это «сегодня большая сложность».

Киселев также заявил, что существуют отряды с албанцами, «которые с харьковского направления пытаются сейчас пробиваться в Сватово» и дойти до Кременной. Албанцам платят заработную плату от 2 до 3 тысяч долларов за день, тогда как наемникам из Европы, находящимся в зоне конфликта, выделяют примерно по 35-40 тысяч долларов в месяц, рассказал полковник полиции ЛНР.

В заключение он отметил, что в настоящий момент главная цель Киева на этом направлении — «захват стратегической высоты в районе Сватово».

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Варвара Кошечкина
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