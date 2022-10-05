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Поставки наркотических и психотропных средств в Россию выросли в 40 раз

RNC Pharma: импорт психотропных средств в Россию вырос с января по август в 40 раз

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За первые восемь месяцев текущего года Россия резко нарастила объем импорта медицинских наркотических и психотропных веществ — по сравнению с аналогичным периодом 2021 года поставки увеличились в 40 раз, до 22,2 тонны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma, полученные на основе информации Федеральной таможенной службы.

В общей сложности импортеры потратили на закупки 175 миллионов рублей, сумма на 52 процентов превышает аналогичные расходы за прошлый год. Главными поставщиками таких средств в Россию стали Испания, Германия и Индия.

В частности, с января по август увеличились поставки опиоидного анальгетика морфина, а также наркотических анальгетиков кетамина и тримеперидина (промедола). Средства используются для анестезии и в качестве экстренного болеутоляющего при травмах, ранее промедол был обязательным препаратом в индивидуальных военных аптечках.

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Тенденцию повышенного спроса на наркотические средства подтвердили в компании Headway Company, специализирующейся на мониторинге госзакупок. По ее данным, за три квартала 2022 года государственные больницы, которые закупают в основном отечественную продукцию, приобрели такие препараты на 2,4 миллиарда рублей, в то время как за аналогичный период 2021 года было потрачено 2,1 миллиарда рублей.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк объясняет рост импорта ведением боевых действий в ДНР и ЛНР. Другой точки зрения придерживается эксперт в области общественного здравоохранения и лекарственных средств Николай Крючков. Он считает связь неочевидной и отмечает, что «в случае ее наличия через месяц динамика импорта таких средств в Россию должна стать еще более выраженной».

Ранее стало известно, что с 19 по 25 сентября в России резко вырос объем продаж антидепрессантов в российских аптеках, подскочив в 2,2 раза в денежном выражении по сравнению с тем же периодом 2021 года. Участники рынка закономерно объясняют растущий спрос геополитической и экономической ситуацией.

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Мария Грушко
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