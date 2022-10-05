Мишустин назначил нового замминистра образования

Премьер-министр Мишустин назначил Дарью Кирьянову замминистра образования

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дарью Кирьянову новым замминистра науки и высшего образования России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Кирьянову Дарью Борисовну заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в документе, который подписал Мишустин.

Также глава кабмина назначил Вадима Васильева замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране следует укреплять суверенную систему образования. По мнению главы государства, необходимо исключить любые попытки навязывания российским школьникам чуждых ценностей