Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мишустин назначил нового замминистра образования

Премьер-министр Мишустин назначил Дарью Кирьянову замминистра образования
Дарья Кирьянова

Дарья Кирьянова. Фото: Минобрнауки РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дарью Кирьянову новым замминистра науки и высшего образования России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Кирьянову Дарью Борисовну заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в документе, который подписал Мишустин.

Также глава кабмина назначил Вадима Васильева замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране следует укреплять суверенную систему образования. По мнению главы государства, необходимо исключить любые попытки навязывания российским школьникам чуждых ценностей

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии
Зафиксированы последствия миссии DART
Агроном перечислила правила посадки тюльпанов осенью
В МАГАТЭ отреагировали на передачу Запорожской АЭС России
Блогерша пришла к врачу с жалобой на запор и узнала о позднем сроке беременности
Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций
Российского полицейского осудили на 6,5 года за аварию и мошенничество
В шести регионах России недосчитались безрискового жилья в новостройках
Мишустин назначил нового замминистра образования
Телеведущий Корчевников объяснил слезы в прямом эфире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.