Аналитик Фролов: ЕС вводит потолок цен на нефть, чтобы спасти себя

Потолок цен на нефть — это юридически оформленные исключения из шестого пакета санкций, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В беседе с «Лентой.ру» аналитик разъяснил новые нефтяные антироссийские санкции ЕС.

Механизм для работы

Страны Евросоюза договорились о новых санкциях против России. Меры предусматривают установление потолка цен на российскую нефть, при превышении которого будет запрещена ее транспортировка по морю третьим странам.

Они не согласовали потолок цен на нефть, а согласовали механизм, который позволяет работать европейским компаниям, которые занимаются перевозкой российской нефти, с учетом ранее внесенных в рамках шестого пакета санкций в том случае, если компания-покупатель не располагается в ЕС, США и Великобритании Александр Фролов замгендиректора Института национальной энергетики

«G7 и Евросоюз с лета 2022 года разрабатывали систему предельных цен на нефть. Система была согласована в сентябре текущего года. Суть этой системы формально заключается в том, чтобы снизить доходы России от реализации нефти и нефтепродуктов в третьи страны, то есть страны, располагающиеся за пределами G7 и Евросоюза», — считает Фролов.

Идея наказать Россию

Он напомнил, что в рамках уже принятых санкций члены G7 либо уже не покупают российскую нефть, либо не будут ее покупать с декабря текущего года. «В этой системе не имеет смысла ставить предельную цену, потому что все равно страны не покупают нефть ни по какой цене», — добавил аналитик.

Наши западные партнеры неожиданно для себя обнаружили странное: они не покупают российскую нефть, а другие страны покупают Александр Фролов замгендиректора Института национальной энергетики

«Так как ни США к настоящему моменту, ни Евросоюз с 5 декабря в принципе не будут покупать российскую нефть, то влияние их рынка на российскую нефть становится минимальным. А идея наказать Россию никуда не делась», — сказал Фролов.

Новые санкции для спасения экономики

Аналитик отметил, что 90 процентов объемов российской нефти, перевозимой морем, перевозилось с участием западных компаний.

«Получается, запретив европейским компаниям обеспечивать перевозку российской нефти, западные страны не ограничили перевозку российской нефти, а резко сократили рынок сбыта услуг для своих компаний», — сообщил Фролов.

Аналитик уверен, что Евросоюз новыми санкциями хочет вывести из-под удара собственные компании, которые понесли убытки.

«Нужно было что-то такое придумать, чтобы не отменять ранее принятые санкции и чтобы новое решение звучало достаточно грозно. Необходимо ограничить доходы России, но при этом вывести из-под удара европейские и американские компании, занимающиеся морскими перевозками», — перечислил он.

Таким образом, было решено сделать предельные цены на нефть Александр Фролов замгендиректора Института национальной энергетики

При этом Фролов отмечает, что предельные цены должны быть выше точки безубыточности. «То есть российские компании должны иметь возможность получать прибыль, продавая нефть по такой цене. Этот позволяет западным странам надеяться на то, что Россия согласится на использование такого принципа», — добавил аналитик.

Он также рассказал, что введение предельной цены и на трубопроводную нефть не было в планах Евросоюза изначально. «Евросоюз и G7 договаривались о том, чтобы распространить потолок цен только на ту нефть и нефтепродукты, которые доставлялись морем», — заключил Фролов.

О согласовании ограничений, связанных с транспортировкой нефти, СМИ сообщали ранее 5 октября.