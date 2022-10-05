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Спорт

Три россиянина попали в топ‑10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Панарин, Бобровский и Василевский попали в топ‑10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Фото: Rich Graessle / Globallookpress.com

Три россиянина попали в топ‑10 самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает CapFriendly.

Лучший показатель среди россиян у нападающего «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. В предстоящем сезоне он заработает 12,5 миллиона долларов. Он занимает второе место в списке, уступая лишь за канадцу Тайлеру Сегину из «Даллас Старс», зарплата которого составляет 13 миллионов.

Также в рейтинг попали вратари Сергей Бобровский из «Флорида Пантерс» и Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Зарплата хоккеистов составила 12 и 11 миллионов долларов соответственно.

Следующий сезон регулярного чемпионата НХЛ начнется 7 октября. В первой игре встретятся «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдет 1312 матчей.

Дарья Коршунова
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