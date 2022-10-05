В шести регионах России недосчитались безрискового жилья в новостройках

В шести регионах России не обнаружили эскроу-счетов

В шести регионах России не обнаружили наличия эскроу-счетов, позволяющих обезопасить дольщиков при оформлении договора долевого участия (ДДУ) на строящиеся объекты недвижимости. О том, что в ряде субъектов страны недосчитались безрискового жилья, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на статистику Центробанка о финансировании долевого строительства.

Согласно данным на 30 сентября, полное отсутствие эскроу-счетов, на которых хранятся деньги покупателей до выполнения застройщиком своих обязательств, было зафиксировано в Камчатском крае, Карачаево-Черкесской республике, Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономном округах и Мурманской области. В трех других регионах — Чеченской республике, Магаданской области и Республике Тыва также наблюдался дефицит счетов эскроу — там обнаружили по одному, девять и 106 таких счетов соответственно.

Причинами того, почему в некоторых регионах нет эскроу-счетов, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян назвал их слабую банкизацию, а также недостаточное количество клиентов-заемщиков. «Клиенты и застройщики не ставят банкам задачи по открытию эскроу-счетов», — отметил он. Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий связал почти или полное отсутствие счетов эскроу в части субъектов с тем, что в них почти нет льготной ипотеки, которая распространяется только на новостройки. Он добавил, что такие объекты обычно покупают по ДДУ.

В июне глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума Госсовета выступила против предложения вице-премьера Марата Хуснуллина об изменении механизма раскрытия эскроу-счетов. Она объяснила, что данный механизм кредитования работает для того, чтобы избежать появления обманутых дольщиков, и напомнила, что средства на эскроу-счетах принадлежат гражданам, а не застройщикам.