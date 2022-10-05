«Новая газета» обжаловала решение суда об отзыве лицензии СМИ

«Новая газета» обжаловала решение суда о признании лицензии СМИ недействительной

«Новая газета» обжаловала решение Басманного суда Москвы о признании лицензии средства массовой информации недействительной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Апелляционная жалоба поступила в суд», — сообщили агентству в суде.

5 сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты» по иску Роскомнадзора, направленному 28 июля. Как поясняли в Роскомнадзоре, обращение в суд с иском было связано с тем, что издание не предоставило устав редакции в установленные законом сроки.

В марте редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы после повторного предупреждения Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом.