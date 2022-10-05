Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

«Новая газета» обжаловала решение суда об отзыве лицензии СМИ

«Новая газета» обжаловала решение суда о признании лицензии СМИ недействительной

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«Новая газета» обжаловала решение Басманного суда Москвы о признании лицензии средства массовой информации недействительной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Апелляционная жалоба поступила в суд», — сообщили агентству в суде.

5 сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты» по иску Роскомнадзора, направленному 28 июля. Как поясняли в Роскомнадзоре, обращение в суд с иском было связано с тем, что издание не предоставило устав редакции в установленные законом сроки.

В марте редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы после повторного предупреждения Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
ОПЕК+ раскрыла подробности резкого сокращения добычи нефти
Популярный азиатский город начнет завлекать туристов бесплатными авиабилетами
Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к России
Стала известна дата коронации Карла III
США сократили объем торговли с Россией
Сбитый пожилой россиянин несколько часов пролежал на трассе без помощи и умер
Члена банды «Северские» осудят за покушение на убийство и хранение оружия
Веселящий газ назвали биосигнатурой инопланетной жизни
Еще один регион России заявил о выполнении плана по частичной мобилизации
Россия предложила поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.